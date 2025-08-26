Exame de DNA confirma paternidade após três décadas
Vídeo emocionante de pai e filha se reencontrando viraliza nas redes sociais
Eduardo e Luiara, do interior do Rio de Janeiro, emocionaram as redes sociais ao confirmar a paternidade através de um exame de DNA após mais de trinta anos separados. A história começou quando uma amiga de infância de Eduardo suspeitou que ele fosse o pai de Luiara. Motivado pela suspeita, Eduardo procurou por semelhanças nas redes sociais.
O primeiro encontro ocorreu em uma igreja por convite de Suelen, esposa de Eduardo. Dois dias depois, realizaram o exame que confirmou a paternidade. O vídeo desse momento já ultrapassa seis milhões de visualizações.
A recepção calorosa da família paterna tocou muitos corações. O avô ficou especialmente feliz ao saber que também é bisavô.
