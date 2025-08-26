Exame de DNA confirma paternidade após três décadas Vídeo emocionante de pai e filha se reencontrando viraliza nas redes sociais Bombou nas Redes|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 12h03 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h03 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Eduardo e Luiara se reencontraram após mais de trinta anos separados.

Confirmaram a paternidade com um exame de DNA motivado por suspeitas de uma amiga.

O emocionante encontro aconteceu em uma igreja, com a participação da esposa de Eduardo.

O vídeo do reencontro viralizou, com mais de seis milhões de visualizações nas redes sociais.

Bombou nas redes: Pai e filha viralizam após exame de DNA confirmar paternidade

Eduardo e Luiara, do interior do Rio de Janeiro, emocionaram as redes sociais ao confirmar a paternidade através de um exame de DNA após mais de trinta anos separados. A história começou quando uma amiga de infância de Eduardo suspeitou que ele fosse o pai de Luiara. Motivado pela suspeita, Eduardo procurou por semelhanças nas redes sociais.

O primeiro encontro ocorreu em uma igreja por convite de Suelen, esposa de Eduardo. Dois dias depois, realizaram o exame que confirmou a paternidade. O vídeo desse momento já ultrapassa seis milhões de visualizações.

A recepção calorosa da família paterna tocou muitos corações. O avô ficou especialmente feliz ao saber que também é bisavô.

Perguntas e Respostas

Qual a história de reencontro entre Eduardo e Luiara?

‌



Eduardo e Luiara, do interior do Rio de Janeiro, se reencontraram após mais de trinta anos separados, ao confirmar a paternidade através de um exame de DNA.

Como Eduardo descobriu a possibilidade de ser pai de Luiara?

‌



Uma amiga de infância de Eduardo levantou a suspeita de que ele poderia ser o pai de Luiara, o que motivou Eduardo a procurar por semelhanças nas redes sociais.

Qual foi o local do primeiro encontro entre pai e filha?

‌



O primeiro encontro entre Eduardo e Luiara ocorreu em uma igreja, por convite da esposa de Eduardo, Suelen.

Qual foi a reação da família paterna ao saber da confirmação da paternidade?

A recepção da família paterna foi calorosa e emocionante, especialmente para o avô, que ficou feliz ao saber que também é bisavô.

Assista ao vídeo - Bombou nas redes: Pai e filha viralizam após exame de DNA confirmar paternidade

Vídeo com o resultado emocionante já acumula mais de seis milhões de visualizações na internet

