Hoje em dia

Menina de dois anos viraliza ao comparar praias de Brasil e Portugal

Babi destaca diferenças entre as praias dos dois países em vídeo viral

Bombou nas Redes|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Babi, uma menina de dois anos de Portugal, viralizou ao comparar praias do Brasil e de Portugal em um vídeo.
  • O vídeo alcançou mais de 23 milhões de visualizações e destaca a preferência de Babi pelas praias brasileiras.
  • A família mantém laços com o Brasil, visitando o país anualmente, o que ajuda Babi a notar diferenças culturais.
  • A mãe de Babi acredita que o sucesso do vídeo se deve ao carisma da filha e à saudade dos imigrantes brasileiros.

 

Babi, uma menina de dois anos nascida em Portugal, tornou-se um fenômeno na internet após um vídeo em que compara as praias portuguesas e brasileiras. O vídeo, que alcançou mais de 23 milhões de visualizações, mostra Babi expressando sua preferência pelas praias do Brasil, mencionando a água mais quente e a presença de alimentos como água de coco, sorvete e milho verde.

A família de Babi vive em Portugal há vários anos, mas mantém um forte vínculo com o Brasil ao visitar anualmente o país. Essa proximidade permite que Babi perceba as diferenças culturais e naturais entre os dois lugares. A popularidade do vídeo reflete a identificação de muitos brasileiros que vivem fora do país com a saudade das características únicas do Brasil.

A mãe de Babi acredita que o sucesso do vídeo se deve ao carisma da filha e à identificação dos imigrantes com a saudade do Brasil. A família planeja retornar ao Brasil para férias no final do ano, reforçando o desejo de Babi de visitar novamente as praias brasileiras.

Babi conquistou a internet com seu carisma e sinceridade sobre as diferenças entre as praias do Brasil e do país europeu

