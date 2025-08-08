Menina de dois anos viraliza ao comparar praias de Brasil e Portugal Babi destaca diferenças entre as praias dos dois países em vídeo viral Bombou nas Redes|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 16h13 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Babi, uma menina de dois anos de Portugal, viralizou ao comparar praias do Brasil e de Portugal em um vídeo.

O vídeo alcançou mais de 23 milhões de visualizações e destaca a preferência de Babi pelas praias brasileiras.

A família mantém laços com o Brasil, visitando o país anualmente, o que ajuda Babi a notar diferenças culturais.

A mãe de Babi acredita que o sucesso do vídeo se deve ao carisma da filha e à saudade dos imigrantes brasileiros.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Babi, uma menina de dois anos nascida em Portugal, tornou-se um fenômeno na internet após um vídeo em que compara as praias portuguesas e brasileiras. O vídeo, que alcançou mais de 23 milhões de visualizações, mostra Babi expressando sua preferência pelas praias do Brasil, mencionando a água mais quente e a presença de alimentos como água de coco, sorvete e milho verde.

A família de Babi vive em Portugal há vários anos, mas mantém um forte vínculo com o Brasil ao visitar anualmente o país. Essa proximidade permite que Babi perceba as diferenças culturais e naturais entre os dois lugares. A popularidade do vídeo reflete a identificação de muitos brasileiros que vivem fora do país com a saudade das características únicas do Brasil.

A mãe de Babi acredita que o sucesso do vídeo se deve ao carisma da filha e à identificação dos imigrantes com a saudade do Brasil. A família planeja retornar ao Brasil para férias no final do ano, reforçando o desejo de Babi de visitar novamente as praias brasileiras.

Veja também

‌



Babi conquistou a internet com seu carisma e sinceridade sobre as diferenças entre as praias do Brasil e do país europeu

Bombou nas Redes playlist 1 / 4 Modo teatro Reproduzindo Bombou nas redes: Menina de 2 anos viraliza na internet ao reclamar sobre as praias de Portugal Bombou nas Redes: Menina de 2 anos viraliza ao interagir com animais de fazenda na capital paulista Bombou nas Redes: encontro entre tutor e cão após tragédia no Rio Grande do Sul emociona internautas Bombou nas Redes: Vídeo com pedido de casamento surpresa viraliza na internet

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!