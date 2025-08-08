Menina de dois anos viraliza ao comparar praias de Brasil e Portugal
Babi destaca diferenças entre as praias dos dois países em vídeo viral
Babi, uma menina de dois anos nascida em Portugal, tornou-se um fenômeno na internet após um vídeo em que compara as praias portuguesas e brasileiras. O vídeo, que alcançou mais de 23 milhões de visualizações, mostra Babi expressando sua preferência pelas praias do Brasil, mencionando a água mais quente e a presença de alimentos como água de coco, sorvete e milho verde.
A família de Babi vive em Portugal há vários anos, mas mantém um forte vínculo com o Brasil ao visitar anualmente o país. Essa proximidade permite que Babi perceba as diferenças culturais e naturais entre os dois lugares. A popularidade do vídeo reflete a identificação de muitos brasileiros que vivem fora do país com a saudade das características únicas do Brasil.
A mãe de Babi acredita que o sucesso do vídeo se deve ao carisma da filha e à identificação dos imigrantes com a saudade do Brasil. A família planeja retornar ao Brasil para férias no final do ano, reforçando o desejo de Babi de visitar novamente as praias brasileiras.
