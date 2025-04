Casos de síndrome respiratória sobrecarregam saúde em Mato Grosso do Sul Campo Grande está com UTI lotada, e Corumbá suspende aulas devido ao aumento de casos Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 13h35 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h35 ) twitter

Campo Grande (MS) tem ocupação total de leitos de UTI por causa de síndromes respiratórias

Mato Grosso do Sul está em alerta devido ao aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Em Campo Grande, todos os leitos de UTI estão ocupados, e a procura por atendimento nas unidades de saúde mais que dobrou recentemente.

Em Corumbá, as autoridades suspenderam as aulas até a próxima semana após quase 200 registros da doença e nove mortes na última semana. No Brasil, há mais de 16 mil casos este ano, principalmente em crianças de até dois anos.

A Fiocruz recomenda a vacinação contra a gripe e alerta que a incidência em adultos pode aumentar nas próximas semanas.

