Consumo noturno excessivo de calorias aumenta risco de diabetes Especialistas destacam a importância de mudanças nos hábitos alimentares para prevenir doenças Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 13h23 (Atualizado em 08/04/2025 - 13h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comer em excesso à noite é fator de risco para diabetes

Estudos recentes indicam que a ingestão excessiva de alimentos à noite pode elevar o risco de desenvolver diabetes. O metabolismo do corpo desacelera ao anoitecer, e consumir mais de 45% das calorias diárias após as 17h pode aumentar significativamente os níveis de glicose no sangue.

Na Alva, que tinha o hábito de consumir refeições pesadas à noite, como macarrão e pizza, compartilhou sua experiência de se tornar pré-diabética. Ela percebeu que sua dieta noturna não permitia tempo suficiente para a digestão antes de dormir, contribuindo para ganho de peso e problemas de saúde.

Após ajustar sua rotina alimentar para incluir refeições menores e mais frequentes durante o dia e incorporar exercícios físicos regulares, Na Alva conseguiu reverter seu quadro de pré-diabetes e perdeu 8 quilos. Especialistas ressaltam que mudanças no estilo de vida são essenciais para reverter ou evitar o avanço do diabetes.

Assista em vídeo - Comer em excesso à noite é fator de risco para diabetes

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!