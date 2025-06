Criminosos se aproveitam de vulnerabilidades para realizar roubos a casas Invasões a casas deixam moradores temerosos e demandam medidas de segurança Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 12h05 (Atualizado em 13/06/2025 - 12h05 ) twitter

Veja como se proteger e evitar roubos a residências

Um levantamento recente revela que, apesar dos dados mostrarem uma queda nos roubos a residências em São Paulo, a sensação de insegurança permanece alta, especialmente para aqueles que vivem fora de condomínios fechados. As invasões têm ocorrido de maneira oportunista, com criminosos pulando muros e arrombando portões, valendo-se também de técnicas como a clonagem de controles de portão automático.

Em um caso recente em Céu Azul, no Paraná, uma família foi surpreendida por um bandido armado que adentrou sua casa durante a noite. Em outra ocasião, uma quadrilha realizou uma invasão de manhã cedo, rendendo o morador que estava saindo com sua filha. O uso de informações obtidas nas redes sociais pelos criminosos para planejar as ações é uma estratégia destacada pela polícia.

Casos extremos foram registrados em São Paulo, onde quadrilhas clonaram controles eletrônicos para acessar residências em bairros nobres. Em um incidente, o dono do imóvel foi morto durante o assalto. A polícia conseguiu capturar assaltantes após vizinhos terem alertado as autoridades durante um roubo visualizado por uma reunião online.

Especialistas orientam medidas para aumentar a segurança domiciliar, como reforço em sistemas de alarme e vigilância, comunicação entre vizinhos e análise das rotinas diárias. Mais de nove mil residências foram invadidas no primeiro trimestre deste ano no estado de São Paulo, com bens recuperados totalizando milhões e vários ladrões presos. A polícia continua investigando os casos e oferecendo recomendações para prevenção de roubos e furtos.

