Fondue conquista os brasileiros e se torna prato para o ano todo Receita suíça, antes restrita ao inverno, ganha popularidade em todas as estações Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 12h17 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conheça a história do fondue, receita típica dos Alpes Suíços que conquistou o paladar do brasileiro

No dia 11 de abril é celebrado o Dia do Fondue, uma tradicional receita dos Alpes Suíços que conquistou os brasileiros. Originalmente apreciado durante o outono e inverno, agora é consumido em qualquer época do ano no Brasil. Adaptado em diversas formas como carne, queijo e chocolate, tornou-se popular para diferentes ocasiões sociais.

O fondue surgiu na Suíça nos anos 1930 como uma solução para camponeses enfrentarem invernos rigorosos. Era feito derretendo queijo mergulhado com pão. No Brasil, chegou primeiro nas regiões frias, mas sua popularidade se espalhou pelo país.

Em São Paulo, restaurantes especializados servem fondue durante todo o ano para celebrações diversas como aniversários e encontros entre amigos. O prato é apreciado por reunir pessoas ao redor da mesa.

Os tipos variam desde queijo com sabores intensos até carne com molhos especiais. Há também versões doces com chocolates variados. Restaurantes inovam com sabores inusitados como fondue de alho.

‌



Chefs recomendam escolher ingredientes de qualidade para preparar um bom fondue em casa. A escolha das frutas e acompanhamentos é essencial para uma experiência completa. Além de saborosa, a refeição proporciona momentos agradáveis em boas companhias.

Assista em vídeo - Conheça a história do fondue, receita típica dos Alpes Suíços que conquistou o paladar do brasileiro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!