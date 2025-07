Frio intenso aumenta risco de infartos e AVCs Baixas temperaturas elevam casos de doenças cardiovasculares em pessoas vulneráveis Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 12h06 (Atualizado em 11/07/2025 - 12h06 ) twitter

Risco de derrames e ataques cardíacos cresce entre 20 e 30% na temporada do frio

O Brasil registra cerca de 400 mil mortes anuais por infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVCs). Durante o inverno, esses casos aumentam entre 20% e 30%, afetando principalmente idosos e pessoas com predisposição a problemas cardíacos. As baixas temperaturas provocam vasoconstrição, diminuindo o calibre dos vasos sanguíneos e aumentando a pressão arterial.

Os sintomas do infarto incluem dor no peito, tontura e falta de ar. Já um AVC pode causar boca torta e fraqueza em um lado do corpo. A rapidez no atendimento médico é crucial para melhorar o prognóstico dessas condições.

Guilherme é um exemplo dos riscos do frio. Após sofrer um infarto em uma manhã gelada em julho de 2017, ele mudou seu estilo de vida drasticamente. Hoje maratonista, ele destaca a importância da prevenção e dos cuidados durante as baixas temperaturas.

