Furtos diários de veículos atingem 250 casos em São Paulo Bairro do Belenzinho enfrenta frequentes ações de criminosos especializados Hoje em Dia 17/06/2025 - 12h16

Estado de São Paulo registra cerca de 250 furtos de carro por dia no primeiro trimestre de 2025

O estado de São Paulo registra cerca de 250 furtos de veículos diariamente no primeiro trimestre deste ano. Criminosos utilizam técnicas sofisticadas como clonagem de chaves e desativação eletrônica para realizar os furtos sem serem percebidos.

No bairro do Belenzinho, na zona leste da capital, moradores vivem sob constante alerta. Mesmo com medidas preventivas, os furtos continuam frequentes. Os crimes geralmente ocorrem em áreas com pouca vigilância, como praças sem câmeras. Moradores cansados da insegurança consideram mudar-se para locais mais tranquilos. Especialistas recomendam estacionamentos seguros e sistemas adicionais de segurança para proteger os veículos.

