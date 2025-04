Homem é preso suspeito de sequestrar e abusar de adolescente no Distrito Federal Suspeito se passou por influenciador digital para atrair a vítima Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 12h14 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h14 ) twitter

Homem é preso suspeito de sequestrar, dopar e abusar de adolescente

Um homem de 43 anos foi preso no Distrito Federal após ser acusado de sequestrar e abusar de uma adolescente de 13 anos. A Polícia Rodoviária Federal localizou o suspeito após receber uma denúncia pelas redes sociais que incluía informações sobre o veículo usado no crime.

A adolescente foi abordada em Águas Lindas de Goiás, onde o suspeito teria prometido gravar vídeos com ela para as redes sociais, fingindo ser um influenciador digital. Câmeras de segurança capturaram o momento em que a jovem entrou no carro, o que facilitou a identificação do veículo.

A polícia interceptou o carro por volta da meia-noite, encontrando a adolescente dopada. Ela foi levada ao hospital para exames e procedimentos padrão para vítimas de abuso. O suspeito, que já possuía antecedentes por crimes semelhantes, foi preso em flagrante e deverá responder por mais uma acusação de estupro.

Assista em vídeo - Homem é preso suspeito de sequestrar, dopar e abusar de adolescente

