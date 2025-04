Homem sofre assalto e é deixado sem bermuda em Nova Iguaçu Câmera de segurança registra ação de criminosos armados na Baixada Fluminense Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 13h30 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h30 ) twitter

Homem é assaltado e fica sem a moto e a bermuda em Nova Iguaçu (RJ)

Um homem foi vítima de um assalto enquanto estava em sua moto na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Três indivíduos armados, em duas motos, cercaram a vítima e a obrigaram a descer do veículo. Durante a ação, os assaltantes agrediram o homem e arrancaram sua bermuda, fugindo em seguida com a moto e a peça de roupa.

O incidente foi capturado por uma câmera de segurança, que registrou o momento em que os criminosos, um deles com uma bolsa de entrega por aplicativo, abordaram a vítima. A Polícia Civil já está investigando o caso para identificar e capturar os responsáveis pela ação.

Assista em vídeo - Homem é assaltado e fica sem a moto e a bermuda em Nova Iguaçu (RJ)

