Insegurança para entregadores cresce em São Paulo com aumento de roubos Motociclista é assaltado no Butantã em ação rápida de criminosos Hoje em Dia 29/07/2025 - 11h27

SP registra quase 2 mil roubos de veículos usados em entregas entre janeiro de 2024 e maio de 2025

Um motociclista foi abordado por três assaltantes em duas motos em uma rua pouco movimentada do Butantã, zona oeste de São Paulo, por volta das 20h30. Um dos criminosos desceu da garupa e exigiu a moto e o capacete da vítima. A ação foi rápida e capturada por câmeras de segurança. Após o roubo, os criminosos fugiram, deixando o motociclista sozinho na rua.

A polícia foi acionada, mas até agora não localizou nem os criminosos nem a moto. Este incidente reflete um problema maior enfrentado por entregadores autônomos no estado. De janeiro de 2024 a maio deste ano, quase dois mil veículos usados em entregas foram roubados ou furtados em São Paulo. Especialistas sugerem precauções como observar o ambiente antes de estacionar e manter contato com clientes para minimizar riscos durante as entregas.

