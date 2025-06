Lei Seca completa 17 anos com persistência de motoristas alcoolizados Brasil registra quase 150 autuações diárias por dirigir alcoolizado nos primeiros meses do ano Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 11h28 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lei Seca completa 17 anos, mas número de motoristas alcoolizados ainda é alto

A Lei Seca, que está em vigor há 17 anos no Brasil, trouxe uma redução nas infrações de motoristas sob influência de álcool, mas o número de ocorrências ainda preocupa. Nos primeiros cinco meses deste ano, a média diária de autuações por dirigir embriagado foi próxima de 150 em todo o país.

As penalidades para motoristas embriagados variam conforme a quantidade de álcool detectada no teste de bafômetro. Se a concentração for de até 0,33 mg/L, a infração é administrativa; acima disso, caracteriza crime de trânsito. Mesmo com essas penalidades, muitos motoristas optam por não realizar o teste.

Especialistas destacam a importância da conscientização para reduzir essas estatísticas alarmantes.

Assista ao vídeo - Lei Seca completa 17 anos, mas número de motoristas alcoolizados ainda é alto

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!