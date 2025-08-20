Ana Hickmann compartilha vida na fazenda com Edu Guedes: ‘Paz, alegria e muito amor’ Fãs deixaram recados carinhosos ao casal; confira o álbum de fotos Novidades|Do R7 20/08/2025 - 04h26 (Atualizado em 20/08/2025 - 04h26 ) twitter

Edu Guedes e Ana Hickmann aproveitam dia longe da cidade Reprodução/Instagram

A apresentadora do Hoje em Dia, Ana Hickmann, abriu o álbum de fotos na fazenda e não faltaram momentos fofos ao lado do noivo, Edu Guedes.

No carrossel, a apresentadora posa sorrindo ao lado do companheiro, mostra os animais e a casa da fazenda. “Bom dia! Por aqui só paz, alegria e muito amor. Vida na fazenda”.

Os fãs do casal demonstraram o carinho por meio dos comentários: “Muito lindos, é muito bom ver vocês felizes e vivendo”. Uma seguidora admirou: “Lindos demais e essa paisagem da fazenda completa o cenário.”

Confira a publicação:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.