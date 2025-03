Ana Hickmann encanta fãs com ‘dump’ especial do mês de março Apresentadora do Hoje em Dia comemorou seu aniversário e também do filho, Alezinho; confira os melhores momentos Novidades|Do R7 13/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 02h00 ) twitter

Ana Hickmann reúne melhores momentos dos primeiros dias de março nas redes sociais Reprodução/Instagram

O mês de março começou com tudo para a apresentadora do Hoje em Dia, Ana Hickmann! Nas redes sociais, ela fez questão de postar um ‘dump’ especial com tudo o que rolou nos primeiros dias. Entre comemorações e viagens, ela prometeu que vem muita coisa boa por aí!

“Março é um dos meses mais especiais para mim! Só passaram 10 dias, mas quanta coisa já aconteceu esse mês. Meu aniversário em Araras, aniversário do Alezinho em São Paulo, viagem para Chapecó (SC)… Jantar especial com o Edu. E vem muito mais por aí”, escreveu Ana.

Fãs e seguidores comentaram na publicação: “Mulher linda, amada e realizada”. Outra respondeu: “Obrigada por nos mostrar esses momentos tão lindos e cheio de amor”.

O parceiro, Edu Guedes, também se declarou: “Te amo! Obrigado por tudo”.

Veja a publicação:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.

share Mais três anos na tela da RECORD! Após 20 anos de sucesso e muitos desafios na emissora, Ana Hickmann animou os fãs com a notícia que continua fazendo parte do elenco da emissora em 2025. "Ganhei o maior presente de Natal". Para celebrar a renovação, a apresentadora relembrou alguns desafios em seu perfil de uma rede social; confira! Reprodução/Instagram