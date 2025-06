Hoje em Dia aborda assédio disfarçado no quadro ‘E Se Fosse Você?’ desta quinta (5) Comandado por Elcio Coronato, episódio mostra como a violência pode se esconder por trás do riso no ambiente de trabalho

