Hoje em Dia exibe novo episódio de ‘E Se Fosse Você?’ com o tema ‘Me empresta o celular’

Desta vez, a atração traz à tona uma reflexão importante: a aparência de quem pede ajuda influencia na decisão de ajudar? Divulgação/RECORD

O Hoje em Dia desta quinta (15) irá exibir o sexto episódio inédito do quadro E Se Fosse Você?. Desta vez, a atração traz à tona uma reflexão importante: a aparência de quem pede ajuda influencia na decisão de ajudar?

Para descobrir isso, um ator vai até a rua e fala com desconhecidos. Ele diz que esqueceu o celular no táxi, que está sem carteira, documentos e dinheiro, e precisa de um celular emprestado por alguns minutos para ligar para alguém da família.

Essa mesma situação será repetida outras vezes, no mesmo lugar, com quatro pessoas diferentes: uma idosa, uma mulher bem arrumada, um homem bem-vestido e um garoto com roupa simples e bagunçada. O objetivo é entender se a aparência de quem pede ajuda muda a forma como as pessoas reagem.

Comandado por Elcio Coronato, o quadro quer fazer o público pensar sobre empatia e solidariedade no dia a dia.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.