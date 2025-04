Hoje em Dia exibe o segundo episódio do quadro ‘E se fosse você?’ nesta quinta (17) Elcio Coronato vai testar a solidariedade das pessoas nas ruas ao pedir ajuda para uma entrevista de emprego Novidades|Do R7 16/04/2025 - 14h51 (Atualizado em 16/04/2025 - 14h51 ) twitter

Elcio Coronato vai testar a solidariedade das pessoas nas ruas ao pedir ajuda para uma entrevista de emprego Antonio Chahestian/RECORD

O Hoje em Dia desta quina (17) exibe o segundo episódio da nova temporada do quadro E se fosse Você?. Sob o comando de Elcio Coronato, a ação vai testar a solidariedade das pessoas nas ruas.

A situação envolve um jovem que está prestes a participar de uma entrevista para o seu primeiro emprego na área de administração de empresas. Vestido com um terno simples e uma gravata desfeita, ele abordará homens engravatados pedindo ajuda para dar o nó. Em um gesto de humildade, o rapaz também pedirá dicas de como se comportar para impressionar os recrutadores.

Como será que as pessoas vão reagir diante de alguém que só precisa de um empurrãozinho para dar o primeiro passo em sua vida profissional? Você ajudaria?

Elcio Coronato estará no estúdio do Hoje em Dia, ao vivo, ao lado de Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves para comentar o resultado de mais este teste social do quadro E Se Fosse Você?.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.