Hoje em Dia exibe o terceiro episódio do quadro ‘E se fosse você?’ nesta quinta (24)

Elcio Coronato realiza um teste social para observar como as pessoas reagem ao um furto Antonio Chahestian/RECORD

Nesta quinta (24), o Hoje em Dia exibe mais um episódio inédito, o terceiro desta temporada, do quadro E se fosse você?. Nele, Elcio Coronato realiza um teste social para observar como as pessoas reagem ao presenciar um furto.

Na fila de um caixa de uma loja, duas jovens atrizes roubam a carteira de um cliente, interpretado por um ator. O objetivo é que os presentes no local percebam o crime. Em uma segunda situação, a cena é repetida — mas, desta vez, com duas senhoras no papel das ladras.

Será que a reação do público muda? Em qual delas ocorrem mais denúncias: com as jovens ou com as idosas?

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.