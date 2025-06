Onda de frio atinge São Paulo com temperaturas negativas Defesa Civil e prefeitura se mobilizam para apoiar moradores de rua Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 11h13 (Atualizado em 25/06/2025 - 11h13 ) twitter

Onda de frio faz temperaturas despencarem no estado de São Paulo

O estado de São Paulo enfrenta uma forte onda de frio, com temperaturas caindo abaixo de zero em algumas regiões. Na capital, Parelheiros registrou -0,3 ºC, a temperatura mais baixa do ano. Campos do Jordão amanheceu com geada após registrar -3 ºC, enquanto em Cajamar gelo foi observado em veículos.

A Defesa Civil está em alerta devido ao frio intenso, monitorando especialmente as condições dos moradores de rua. A prefeitura instalou tendas para distribuir cobertores, alimentos e bebidas quentes à população vulnerável. A previsão é que as baixas temperaturas continuem, com recomendações para que todos se mantenham bem agasalhados.

