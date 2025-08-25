Fraude em laudo de carro leva à ação policial Veículo acidentado não teve danos relatados em vistoria inicial Patrulha do Consumidor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 13h46 (Atualizado em 25/08/2025 - 13h46 ) twitter

Patrulha do Consumidor: Clientes denunciam loja por venda de carro com laudo cautelar falso

Um casal comprou um carro usado que tinha problemas estruturais graves não mencionados no laudo cautelar fornecido pela loja. A primeira vistoria foi aprovada sem relatar acidentes anteriores. Por suspeitar de irregularidades, eles realizaram uma nova análise que confirmou os danos. Celso Russomanno interveio na situação, levando à ação policial no estabelecimento. A polícia confirmou que o acidente ocorreu antes da venda do veículo e investigará o caso para esclarecer as responsabilidades envolvidas.

Celso Russomano foi até a loja que realizou a primeira vistoria e precisou chamar a polícia após o dono não querer se responsabilizar pela falsidade

