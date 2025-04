Idoso sofre golpe ao renovar cartão de transporte em loja Patrulha do Consumidor intervém e dívida indevida é cancelada Patrulha do Consumidor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 12h20 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h20 ) twitter

Patrulha do Consumidor: Idoso é vítima de golpe ao renovar cartão de transporte em loja varejista

Um idoso foi vítima de fraude em São Caetano do Sul ao tentar renovar seu cartão de transporte em uma loja varejista. Seus dados foram usados indevidamente para emitir um cartão de crédito, resultando em compras não pagas e seu nome negativado. Após tentativas frustradas de resolver o problema diretamente com a loja, ele recorreu à Patrulha do Consumidor.

Celso Russomanno interveio no caso, discutindo com o gerente da loja sobre a responsabilidade pela fraude. Após a intervenção, a dívida foi cancelada e a loja se comprometeu a corrigir o histórico de crédito do idoso. Este caso destaca a importância de verificar cuidadosamente qualquer documentação assinada para evitar fraudes semelhantes no futuro.

