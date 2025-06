Comerciante do Pará enfrenta impasse após compra de escavadeira Máquina de R$ 850 mil adquirida por meio de consórcios não foi entregue conforme combinado Patrulha do Consumidor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 12h10 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h10 ) twitter

Patrulha do Consumidor: Empresa vende escavadeira de R$ 850 mil e entrega máquina mais barata

Marllysson Deivis Miranda, comerciante do Pará, investiu suas economias em uma escavadeira de R$ 850 mil através de consórcios. Após a compra, ele recebeu uma máquina que não correspondia ao modelo ou valor acordados. Isso levou Miranda a buscar a solução em São Paulo.

O comerciante planejava usar a escavadeira para expandir seu negócio em Prainha, Pará. A máquina recebida tinha marca e valor inferiores ao contratado, além de estar alienada, impossibilitando o registro no consórcio.

Miranda enfrentou dificuldades para resolver o problema, incluindo uma viagem de três dias até Belém (PA) e um voo para São Paulo. Durante as negociações com a BMG Máquinas e seu advogado, foi prometida a quitação do contrato de alienação e a devolução de R$ 88 mil.

