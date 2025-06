Patrulha do Consumidor: Comerciante viaja mais de 3 mil km para cobrar empresa de escavadeira

Miranda, um pequeno comerciante do Pará, juntou todas as economias e fez três consórcios para conseguir pagar à vista uma escavadeira. Mas a empresa de São Paulo que vendeu não entregava a máquina. Depois de meses de luta, ele recebeu uma escavadeira mais barata e com suspeita de financiamento. A empresa prometeu reembolsar o Miranda em quase R$ 90 mil, mas nunca cumpriu. Depois de seis meses sendo enrolado, ele então percorreu quase 3.500 quilômetros para pedir a ajuda da Patrulha do Consumidor. Veja o que aconteceu.