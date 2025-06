Polícia prende três suspeitos de assassinato de engenheiro em São Paulo Investigação continua com um suspeito ainda foragido Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 11h39 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h39 ) twitter

Polícia prende três suspeitos de participar do assassinato de engenheiro em SP

A Polícia Civil deteve três suspeitos no caso do assassinato do engenheiro Francisco Filippo em São Paulo. Durante a operação policial, um dos suspeitos foi baleado ao resistir à prisão, enquanto os outros dois foram capturados sem incidentes. Um quarto suspeito permanece foragido.

O crime está sendo investigado como latrocínio. Um celular encontrado na residência da vítima está sob análise para novas evidências. Imagens de câmeras de segurança capturaram os suspeitos fugindo após o crime, revelando o veículo utilizado na ação criminosa. Os invasores teriam usado um controle remoto clonado para acessar a casa e desativaram as câmeras internas rapidamente.

Francisco Filippo foi morto mesmo sem oferecer resistência aos criminosos. O engenheiro foi enterrado em Guaratinguetá, deixando dois filhos.

Assista ao vídeo - Polícia prende três suspeitos de participar do assassinato de engenheiro em SP

