Roubos de celulares em São Paulo atingem marcas alarmantes Capital registra aumento significativo nos crimes em 2025; veja dicas de prevenção Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 11h02 (Atualizado em 16/07/2025 - 11h02 )

São Paulo registra 110 mil roubos e furtos de celulares em 2025

Nos primeiros cinco meses de 2025, o estado de São Paulo registrou 110 mil casos de furtos e roubos de celulares, com a capital paulista respondendo por mais de 68 mil desses incidentes. Isso equivale a cerca de 450 aparelhos sendo subtraídos diariamente apenas em São Paulo. Criminosos frequentemente atacam quando as vítimas estão distraídas, como ao esperar por carros de aplicativo ou ao usar o celular para mensagens.

Alice teve seu celular roubado enquanto aguardava um carro por aplicativo no centro de São Paulo. Apesar de tentar reagir, o criminoso conseguiu escapar com o aparelho desbloqueado, resultando em um prejuízo financeiro significativo.

Para prevenir esses crimes, um especialista sugere medidas como evitar o uso do celular em locais públicos enquanto espera por transporte, modificar configurações de segurança do aparelho e aguardar em locais mais seguros até a chegada do veículo. A conscientização sobre o ambiente e a redução do tempo de exposição são essenciais para diminuir o risco.

