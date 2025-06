SP: polícia investiga morte misteriosa de empresário em Interlagos Nova perícia será realizada no local onde o corpo foi encontrado Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 11h27 (Atualizado em 04/06/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

SP: polícia vai realizar nova perícia no buraco onde corpo de empresário foi encontrado

A Polícia Civil de São Paulo está investigando a morte do empresário Adalberto Júnior, encontrado morto em um buraco no Autódromo de Interlagos. A polícia considera tanto a hipótese de acidente quanto de assassinato. Uma nova perícia está agendada para esta quarta-feira (4), com o uso de cães farejadores para localizar vestígios e peças de roupa desaparecidas.

O corpo foi descoberto quatro dias após o desaparecimento de Adalberto. Ele estava sem algumas roupas, vestindo apenas uma jaqueta de moto e cuecas. A perícia se concentrará no buraco onde o corpo foi encontrado e na área onde ocorreu um evento de motos. Imagens de câmeras de segurança serão revisadas em busca de pistas sobre o ocorrido.

O velório do empresário acontecerá em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. As autoridades pedem paciência à opinião pública enquanto trabalham para esclarecer as circunstâncias da morte.

Assista em vídeo - SP: polícia vai realizar nova perícia no buraco onde corpo de empresário foi encontrado

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!