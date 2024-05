Ticiane Pinheiro comemora o feriado na web e empolga internautas: ‘Perfeita’ A apresentadora do Hoje em Dia é famosa pelo seu bom humor e sempre compartilha o lifestyle animado no seu perfil oficial

Alto contraste

A+

A-

A loira acumula fãs tanto na TV como na internet (Reprodução/Instagram)

Sempre dando um show de bom humor, Ticiane Pinheiro conquista o público não apenas no Hoje em Dia, mas também nas redes sociais, ao compartilhar seu lifestyle com os internautas. Ativa nas redes sociais, a apresentadora do programa matinal da RECORD mantém a web abastecida com boas doses de positividade a cada nova publicação.

Desta vez, a loira publicou um vídeo comemorando um evento no calendário que todo brasileiro gosta: o feriado. Ao som do hit Tô bem, da banda Jovem Dionísio, que vem fazendo sucesso nas caixas de som ao redor do país, Tici improvisou uma dancinha animada e questionou: “Semana com feriado a gente começa mais feliz, né?”.

Além de chamar atenção pelo ritmo envolvente, a apresentadora entregou tudo no estilo com um look simples, mas elegante, como de costume. O conjunto branco ganhou um charme com os detalhes e sapatos dourados e o corte de cabelo novo roubou a cena.

Nos comentários, os internautas deixaram uma chuva de elogios a Tici. “Amo seu alto astral”, admitiu uma seguidora. Outra afirmou: “Linda por dentro e por fora”. Teve quem não achou nenhum defeito: ‘Perfeita’. Enquanto outra reparou no cabelo inédito: “Ficou chique”.

Publicidade

Confira:

Acompanhe a apresentadora no Hoje em Dia. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD