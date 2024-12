A Fazenda 16: ‘Incoerente’, opina Fernando Presto sobre desempate de Yuri na Roça

Na reta final de A Fazenda 16, o Hoje em Dia desta quarta-feira (4) recebeu Fernando Presto para comentar a formação de mais uma Roça da temporada. O Fazendeiro Yuri Bonotto indicou Sidney Sampaio direto para o primeiro banquinho. Já Flora Cruz foi a mais votada pelos peões e puxou Gui Vieira da Baia. Por fim, Gilsão levou a pior na segunda votação após abertura do Poder do Lampião que Sacha Bali recebeu de Luana Targino. Agora, Sidney, Flora e Gilsão se enfrentam na Prova do Fazendeiro. Acompanhe!