Bombeiros fazem trabalho de rescaldo em shopping que pegou fogo no Brás, em SP

Os bombeiros continuam o trabalho de rescaldo no shopping que pegou fogo na região do Brás, em São Paulo, na quarta-feira (30). A Defesa Civil afirmou que não há risco de desabamento da estrutura. O incêndio começou por volta das 6h30, quando um funcionário encontrou fumaça em um dos boxes e chamou os bombeiros rapidamente. Informações indicam que os sprinklers não funcionaram adequadamente durante o incidente. Além disso, o auto de vistoria dos bombeiros estava vencido desde agosto. Após a contenção inicial do fogo, uma perícia policial será realizada para determinar as causas exatas do incêndio.