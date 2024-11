Denúncias de erros em harmonizações faciais crescem juntamente com aumento da demanda

O Brasil é um dos líderes mundiais na prática de procedimentos estéticos. Em 2022, foram realizadas 1,2 milhão de intervenções desse tipo. O aumento da demanda por harmonização facial coincide com um crescimento nas denúncias relacionadas a erros que resultam em sequelas e deformações. Nos últimos 11 anos, cerca de mil boletins de ocorrência foram registrados devido a erros em procedimentos estéticos segundo o Conselho Federal de Medicina. Isso representa aproximadamente oito vítimas mensais que enfrentaram deformidades após tais intervenções. Rebeca compartilhou sua experiência negativa após realizar preenchimento com ácido hialurônico seguido por remodulação definitiva proposta por uma colega. Ela desenvolveu necrose na ponta do nariz e necessitou ser hospitalizada para reconstrução nasal. O cantor Naldo também relatou complicações após rinomodelação realizada sem cirurgia plástica; ele mencionou estar recebendo assistência médica adequada durante seu tratamento pós-procedimento. A discussão sobre protocolos adequados para garantir segurança nos procedimentos estéticos continua sendo relevante diante das ocorrências registradas no país.