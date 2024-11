Hamburgueria de SP faz sucesso ao oferecer rodízio de panetone

A chegada do mês de dezembro traz com ele toda aquela atmosfera de festas de fim de ano, época de presentes, luzes, enfeites, tender, peru, pernil e o indispensável panetone. Apesar da origem italiana, o tradicional pão doce com frutas cristalizadas, passas ou chocolate pode ser considerado uma paixão nacional. Prova disso é que já existe até um rodízio de panetone. A repórter Gabriela França foi conhecer o estabelecimento na zona leste de São Paulo, que também oferece pastel e hambúrguer ilimitados para a clientela. Acompanhe!