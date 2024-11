Homem é suspeito de furtar ônibus e causar acidente com morte em MG

Na tarde da última quarta (16), um homem furtou um ônibus na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O veículo estava parado no ponto final quando foi levado, e o suspeito dirigiu por cerca de 40 km até Nova Lima, sendo monitorado por rastreador. Durante a perseguição policial, o suspeito perdeu o controle do ônibus, colidindo com uma van que atingiu um carro de passeio. O motorista do carro morreu no local e a passageira foi levada ao hospital em estado de choque. O suspeito foi detido pela Polícia Militar após o acidente.