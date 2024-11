Workaholic: saiba como identificar se você é uma pessoa viciada em trabalho

O debate sobre a redução da jornada de trabalho vem movimentando o noticiário e as rodas de conversa nas últimas semanas. Para muita gente, é uma discussão meramente trabalhista, com reflexos econômicos, mas para outros, o tema também é uma séria questão de saúde. O termo Workaholic se refere à compulsão por trabalhar em excesso. São pessoas reféns de uma relação exagerada com o emprego e os negócios que, pouco a pouco, fragiliza o ambiente familiar e social, além de agredir a saúde física e mental.