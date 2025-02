Você e o Doutor: Aprenda como se prevenir de micose, otite e virose, doenças mais comuns no verão

No quadro "Você e o Doutor" desta terça-feira (28), Antônio Sproesser falou sobre doenças que são mais comuns no verão, como virose, otite e micose. Ele explicou quais os sintomas de cada uma delas e revelou como se prevenir. Além disso, entende as causas dessas doenças e a razão delas serem mais normais nessa época do ano.