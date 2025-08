Você e o Doutor: Aprenda mais sobre o colesterol, que ameaça 40% dos brasileiros

Na próxima sexta-feira (8), é celebrado o Dia Nacional de Controle do Colesterol. Essa substância é componente das membranas celulares, contribui para a produção de vitamina D e hormônios como cortisol, estrógeno e testosterona. O aumento do colesterol pode ser atribuído a fatores como hereditariedade, alimentação inadequada e sedentarismo. Para monitorar os níveis, é necessário realizar exames laboratoriais que diferenciam o colesterol bom (HDL) dos ruins (LDL e VLDL). O tratamento inclui o uso de medicamentos, dieta equilibrada e prática regular de exercícios físicos. É essencial ficar atento, pois tanto pessoas acima do peso quanto magras podem ter colesterol alto e riscos associados.



