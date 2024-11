Você e o Doutor: Entenda como o vírus do herpes age em nosso organismo

A Sociedade Brasileira de Dermatologia aponta que mais de 90% da população brasileira adulta já foi contaminada pelo vírus do herpes em algum momento, mesmo sem apresentar sintomas. No quadro Você e o Doutor desta terça-feira (19), o médico Antonio Sproesser tira todas as dúvidas sobre as causas, os diagnósticos e os tratamentos contra a doença.