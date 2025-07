Você e o Doutor: Entenda melhor o que é o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade

No dia 13 de julho foi celebrado o Dia Mundial do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), condição que afeta até 8% das crianças em todo o mundo. No Você e o Doutor desta terça-feira (15), o Dr. Antônio Sproesser falou sobre as principais características do transtorno, como falta de atenção, inquietação e impulsividade. Ele também destacou a importância da conscientização sobre o tema na saúde infantil, além de explicar como é feito o diagnóstico e quais são os tratamentos disponíveis. Veja!



