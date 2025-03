Você e o Doutor: Saiba como prevenir e tratar varizes

As varizes afetam cerca de 40% da população, sendo mais comuns entre as mulheres, e podem causar dor, inchaço e complicações graves, como trombose e úlceras venosas. Estima-se que, diariamente, 145 brasileiras sejam internadas para tratar o problema, que ocorre quando as veias das pernas perdem a capacidade de bombear o sangue de volta ao coração de forma eficiente. Fatores como predisposição genética, sedentarismo, obesidade, gravidez e longos períodos em pé ou sentado aumentam o risco da doença. No quadro Você e o Doutor, o médico de família Antonio Sproesser explica como prevenir e tratar as varizes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!