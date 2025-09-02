Logo R7.com
Você e o Doutor: Saiba mais sobre a fibromialgia, síndrome que atinge milhões de brasileiros

Condição afeta 3% da população brasileira, com predominância em mulheres

Você e o Doutor|Do R7

A fibromialgia é uma síndrome que atinge cerca de 3% dos brasileiros e se manifesta principalmente entre as mulheres. Celebridades como Morgan Freeman e Lady Gaga já revelaram publicamente suas lutas contra essa condição debilitante. A doença é caracterizada por dores generalizadas no corpo e pode ser desencadeada por fatores genéticos ou eventos traumáticos.


Os principais sintomas incluem dor persistente nos músculos e articulações, fadiga extrema e insônia. Além disso, pacientes podem experimentar cefaleia constante e sensibilidade aumentada ao toque em áreas específicas do corpo.


O diagnóstico da fibromialgia é clínico; exames laboratoriais geralmente não apresentam alterações significativas para esta condição. Embora não haja cura definitiva conhecida para a síndrome, tratamentos estão disponíveis para aliviar os sintomas. Medicamentos como pregabalina são frequentemente prescritos junto com terapias alternativas como acupuntura e fisioterapia leve.


No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece suporte multidisciplinar aos portadores da doença através de psicoterapia e acompanhamento médico especializado. É crucial buscar orientação médica adequada ao perceber sinais persistentes dessa síndrome incapacitante para garantir qualidade de vida aos afetados pela fibromialgia.




