Você e o Doutor: Veja dicas para prevenir ou retardar a artrite e a artrose

A artrite e artrose são doenças reumáticas, que afetam milhões de brasileiros. A artrite é caracterizada por inflamação nas articulações e pode ser causada por condições como a gota e o lúpus. A artrose ocorre devido à degeneração da cartilagem, levando à rigidez e dor. O diagnóstico envolve consulta médica e exames, e o tratamento pode incluir medicamentos anti-inflamatórios e, em casos severos, próteses. Prevenir é essencial, com exercícios leves e controle do peso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!