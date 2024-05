Zucatelli compartilha resgate de animais no Rio Grande do Sul: ‘O amor vence’ Ativo nas redes sociais, o apresentador do Hoje em Dia trouxe uma boa notícia sobre os pets em meio ao caos das enchentes

Amante de animais, Zucatelli sempreprocura ajudar os pets necessitados (Reprodução/Instagram)

Ativo nas redes sociais, famoso por defender a causa animal e apaixonado por pets, Celso Zucatelli tem compartilhado com os seguidores as últimas atualizações sobre abrigos que acolhem cães e gatos vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Em seu perfil oficial, o apresentador do Hoje em Dia também procura ajuda para quem perdeu o lar e agora precisa desde ração até medicamentos.

Em publicação recente, o pai de pet deixou os internautas felizes ao trazer uma boa notícia em meio ao caos. Nas imagens, é possível ver cães resgatados em um abrigo com seus novos presentes: ursinhos de pelúcia!

Seguros e com saúde, os animais brincam com seus novos companheiros. Comemorando o ato, Zucatelli usou a legenda para garantir: “O amor vence”.

A comoção tomou conta dos comentários. “Trouxe alegria ao meu coração”, admitiu uma seguidora. Outra afirmou: “Amor é uma palavra de quatro patas”. Teve, ainda, quem desabafou: “Não tem como não chorar”.

Confira:

Acompanhe o Hoje em Dia para ficar por dentro de tudo. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, na tela da RECORD.