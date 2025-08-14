Lexa é a convidada especial do Love & Dance deste domingo (17) Ao lado de Marisa Orth, Marco Luque estreia como comentarista fixo do programa Novidades|Do R7 14/08/2025 - 16h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 16h37 ) twitter

Lexa, Rafa Brites, Andreoli, Marisa Orth e Marco Luque vão agitar o seu domingo! Antonio Chahestian/RECORD

Tem Love & Dance neste domingo (17), na programação da RECORD, a partir das 18h15. Além do clima de romance e da dança, o programa também traz uma novidade: a estreia do humorista Marco Luque como comentarista fixo da atração ao lado de Marisa Orth. A dupla promete trazer ainda mais diversão na hora de analisar as performance dos candidatos no palco.

A cada episódio, haverá ainda um convidado especial para integrar o time de comentaristas. Desta vez, será a cantora Lexa. Será que esse trio vai ser pé quente na quantidade de matches?

E para os candidatos serem levados pelo ritmo da música e sensibilizar seus pares no palco, a trilha sonora será bem eclética, misturando música brasileira e sucessos do pop internacional. Entre as canções escolhidas para essa noite de gala, estão: Olha, de Maria Bethânia; Love Yourself, interpretado por Justin Bieber, Feeling Good, com Nina Simone, e Échame la Culpa, que virou hit mundial nas vozes de Luis Fonsi e Demi Lovato.

Não vai faltar música, boas histórias, flerte, olhares apaixonados, humor, emoção, e claro, muito romance no ar!

O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar neste domingo (17). Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

