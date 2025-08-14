Rafa Brites encanta fãs com novo visual: ‘Surreal de lindo!’ A apresentadora do Love & Dance surgiu com o cabelo mais loiro e alongado Novidades|Do R7 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

Rafa Brites curtiu a mudança nos fios Reprodução/Instagram

Rafa Brites não tem medo de mudar e sempre compartilha os resultados de suas transformações com os seguidores nas redes sociais! A apresentadora do Love & Dance mostrou nos stories que estava no salão de beleza, e encantou os fãs com o resultado.

Rafa já foi morena, ruiva, teve os cabelos curtos, médios e longos. Agora que as temporadas de gravação dos programas acabaram, ela comentou com as seguidoras que iria cuidar mais das madeixas, que sofreram bastante com chapinha e babyliss nas maratonas de apresentação do Power Couple e dos novos episódios de Love & Dance.

Agora, mais loira do que nunca, Rafa mostrou os cabelos recuperados, saudáveis e mais compridos devido ao mega. Nos comentários, a galera amou o novo visual: “Surreal de lindo!” Outras comentaram elogios e até brincaram sobre o maridão: “Cadê a reação do Felipe? Acho tão fofo”, disse uma fã.

Confira o visual:

O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar neste domingo (17). Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

No auge! Relembre os participantes da melhor idade no Love & Dance

Eles emocionaram com suas histórias de vida e um desejo em comum, encontrar o amor no Love & Dance! Os participantes 60+ deram um verdadeiro show no palco e inspiraram o público a nunca desistirem dos seus sonhos. Relembre!