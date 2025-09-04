Primeiro casal do Love & Dance completa cinco meses juntos: ‘Parceria, entrega e conexão’ Yumi e Walter se conheceram no palco do dating show Novidades|Do R7 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

O match de Yumi e Walter rolou no terceiro episódio Reprodução/RECORD

Ao longo de seis episódios, o Love & Dance conquistou o público com histórias de amor construídas no palco do programa. Um dos casais mais queridos do público é formado pela fisioterapeuta Vanessa Yumi e pelo professor de dança Walter Luccas. Eles se conheceram no terceiro programa, e continuam juntos até hoje!

Nas redes, Yumi deixou uma declaração para o amado: “Celebramos cinco meses do nosso match no Love & Dance, cinco meses de parceria, entrega e conexão. Com você eu descobri que força e sensibilidade podem morar no mesmo abraço. Você é masculino, sensível, presente, carinhoso e amoroso… Meu porto seguro, minha base, aquele que me sustenta nos voos e também nos silêncios. Na vida e na dança, você é o homem que me faz voar. E voar com você tem sido o meu maior presente. Que venham muitos mais meses, de dança, acrobacias e sonhos compartilhados… Porque ao seu lado, o céu nunca tem limites".

E Ele respondeu: “Tem sido incrível alçar esses voos contigo, tudo de forma leve, uma troca muito amorosa e verdadeira! Conte comigo ‘minha japonesa”.

Muito fofos, não é?

Veja a postagem:

O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar em breve. Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

