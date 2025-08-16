Relembre a dinâmica do Love & Dance e prepare-se para os novos episódios O programa volta à tela da RECORD neste domingo (17) Novidades|Do R7 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 ) twitter

Felipe Andreoli e Rafa Brites comandam o dating show Reprodução/RECORD

Ficou com saudades do Love & Dance? O programa deu uma pausa devido aos jogos do Brasileirão, mas está de volta à tela da RECORD. Vamos repassar a dinâmica do dating show para quem já esqueceu, ou para quem só precisa refrescar um pouquinho a memória para aproveitar ao máximo o próximo episódio, que vai ao ar neste domingo (17), às 18h15.

Na atração, pessoas comuns que querem encontrar um grande amor por meio da dança se inscrevem no programa, são selecionadas e têm o perfil traçado pela produção, que garante um par com qualidades compatíveis ao participante. Eles são treinados separadamente por profissionais de dança e aprendem uma coreografia especial para a apresentação no palco.

No dia da performance, os participantes dançam pela primeira vez juntos, e dependendo da química, escolhem se vão ou não sair para um segundo encontro. Depois da coreografia, ficam cara a cara no palco, e o telão mostra a resposta: se o logo do programa permanecer na tela, é match, mas se ele se desfizer é porque algum dos participantes, ou ambos, disseram ‘não’.

Cada episódio conta com nove participantes, sendo três casais e um trio. Isso porque uma pessoa pode ter a oportunidade de dançar com dois pretendentes, e escolher qual vai querer dar o match! Marisa Orth comanda um ‘Bolão do Amor’ com os convidados para chutarem qual dos participantes será escolhido.

No palco, Rafa Brites e Felipe Andreoli comandam a atração, enquanto Marisa Orth e Marco Luque soltam preciosos comentários sobre os participantes. Além deles, o programa conta com um convidado especial a cada dia!

Vale lembrar que a próxima data será revelada em breve, fique de olho para não perder o episódio!

O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar no domingo (17). Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

No auge! Relembre os participantes da melhor idade no Love & Dance

