Cirillo Luna comenta paixão pela confeitaria e revela estudos na área: ‘Estou me divertindo’

Cirillo Luna é apaixonado por doces desde a infância Arquivo Pessoal

Cirillo Luna, o Agripa de Paulo, O Apóstolo, é um apaixonado por doces. O ator afirma ser ‘formiguinha’ desde a infância e que aprender a fazer brigadeiro foi uma espécie de liberdade na pré-adolescência.

Ao site oficial, o ator pediu alguns minutos antes de dar a entrevista por um motivo mais do que justo. A preparação de uma receita de brownie com os sobrinhos em sua cidade natal, Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro.

Cirillo Luna começou a fazer bolos durante a pandemia, mas desde os quatorze anos faz doces Arquivo Pessoal

No bate-papo exclusivo, Cirillo revelou fazer pós-graduação em Confeitaria, o que tem lhe trazido uma visão ampla sobre o mercado da Gastronomia. No entanto, o ator revela que não quer criar grandes expectativas.

“Estou em uma fase de experimentação, sem qualquer tipo de pretensão. Tenho alguns desejos, mas não sei para onde eles vão se encaminhar. Gosto disso e, minimamente, quero entender um pouco mais. Quis fazer com essa intenção, e, de repente, dar aula, mas no momento estou me divertindo, adorando, sem criar expectativas”, explicou.

Cirillo enumerou as diversas possibilidades da área, como dar aulas, consultoria, empreendimentos, panificação, mas quer aproveitar o momento para absorver o máximo de conhecimento, sabendo que empreender requer muito estudo.

De volta ao início

Ao falar sobre a paixão pela confeitaria, Cirillo relembrou como se deu essa relação, influenciada pela família:

“Todo fim de semana tinha doce em casa. E minha mãe falou que minha avó fazia doces para vender e a minha outra avó sempre fez doces tradicionais de Campos (RJ). Tem um superfamoso, o bolo tronco, que sempre fez para os netos em datas comemorativas. Quando aprendi a fazer o brigadeiro, foi uma liberdade, devia ter entre 12 e 13 anos. Depois, fiz minha primeira torta de limão. A mãe de uma amiga fazia, e era muito boa, éramos apaixonados. Um dia pedi a receita e ela me ensinou. Com 14 anos comecei a fazer doces mais elaborados”.

Cirillo Luna iniciou pós-graduação em Confeitaria e revela que brigadeiro é marca registrada Arquivo Pessoal

O brigadeiro é a marca registrada de Cirillo, tanto que durante a faculdade chegou a vender para ganhar dinheiro. “Todo mundo era muito fã e, modéstia à parte, meu brigadeiro sempre foi muito bom”, garantiu.

Anos depois, durante a pandemia do coronavírus, o ator fez um curso online e fez seu primeiro bolo. Ao postar nas redes sociais, o sucesso foi inegável. Cirillo lembrou, que na época, deve ter vendido quase 100 bolos.

Com a carreira na arte em ascensão, o ator não conseguiu conciliar, se dedicando exclusivamente às gravações de Reis (2022) e fazendo as receitas apenas a pedidos de amigos ou como forma de presentear alguém.

A arte da confeitaria

Cirillo Luna e a arte da culinária, uma forma criativa de se expressar Arquivo Pessoal

Para o ator, a confeitaria une a parte técnica e criativa, e reforçou que é chamada de arte culinária.

“É tudo muito pesadinho, por grama, você não pode errar a receita. Faço as massas e recheios, mas a parte que mais gosto é quando vou confeitar, montar o bolo. Não tenho um padrão, gosto de inventar, criar. É subjetivo e próximo à criação artística, pois mexe com textura, cor, sabor e olfato, todos os sentidos estão super aguçados. Tem um lado criativo muito legal”.

Cirillo aproveitou para detalhar uma das aulas da pós-graduação: “Em Confeitaria Contemporânea, quando vamos fazer o empratamento final, um dos requisitos da avaliação é a criação artística. É como se você pintasse uma tela em branco, pegasse um prato e colocasse seu doce”.

“C” de Cirillo, Confeitaria e... Cerâmica

Além de atuar e ser expert em confeitaria, Cirillo também mostra talento na Cerâmica, lado em que pensa voltar a explorar.

Cirillo Luna também sempre gostou de trabalhos manuais, como a cerâmica Arquivo Pessoal

“Sou muito do trabalho manual, sempre gostei. Na escola tinha feito cerâmica e, em 2022, fiz um curso e estava amando. E hoje, tenho uma amiga que tem um ateliê. De vez em quando ela me chama e ajudo nas peças finais, lixando ou esmaltando. Queria muito voltar”, afirmou.

As diferentes facetas de Cirillo são elogiadas pelo público nas redes sociais: “Tem um reconhecimento das pessoas, elas gostam de ver que tenho habilidades para outras coisas [além de atuar]. Muita gente manda mensagem”.

Brigadeiro do Cirillo

Brigadeiro é especialidade de Cirillo Luna Arquivo Pessoal

Saiba como preparar o doce que é a especialidade do ator:

1 lata de leite condensado

50g de creme de leite

10g de manteiga

40g de chocolate meio amargo

40g de chocolate ao leite

Misture todos os ingredientes em uma panela, mexa em fogo médio/baixo até o ponto de brigadeiro, quando o fundo soltar da panela.

