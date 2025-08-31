Dani Moreno encanta seguidores com passeio pelo Rio de Janeiro: ‘À moda carioca’
A atriz de Paulo, O Apóstolo compartilhou com os fãs um final de semana tipicamente carioca
Curtindo dias especiais em terras cariocas, Dani Moreno, intérprete de Priscila na série Paulo, O Apóstolo, compartilhou com os seguidores um pouco da sua vida no Rio de Janeiro.
A atriz aproveitou para registrar momentos em pontos turísticos icônicos e também deixou os fãs com água na boca ao mostrar os quitutes que experimentou durante o passeio.
Os comentários foram cheios de carinho e brincadeiras. Um seguidor, ao ver as fotos da comida, reagiu com bom humor: “À moda carioca!”
Já uma fã não resistiu e fez um elogio doce: “Sabe o que é mais doce que esse chocolate, Dani? A sua voz”.
Além disso, os admiradores se encantaram com a beleza e a alegria transmitida pela atriz. Uma internauta destacou: “Seu sorriso é encantador”.
Confira a publicação:
