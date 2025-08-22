Emily Matte recarrega as energias ao lado da família: ‘Esperando a próxima visita, já com saudade’
Atriz que interpreta a Popéia em Paulo, o Apóstolo recebeu o carinho dos familiares
Emily Matte, a Popéia em Paulo, O Apóstolo, compartilhou com seus seguidores um carrossel de fotos, aproveitando um tempo com sua família.
A atriz escreveu: “Bateria recarregada para continuar meu ano”. E agora parece mais preparada para voltar para as gravações!
A mãe de Emily mostrou todo seu amor em um comentário: “Filha, volta logo! Já estou com o coração apertado aqui”. Outra parente disse já estar com saudade de Emily: “É sempre bom ter você aqui! Esperando a próxima visita, já com saudade”.
Confira:
