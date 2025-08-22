Emily Matte recarrega as energias ao lado da família: ‘Esperando a próxima visita, já com saudade’ Atriz que interpreta a Popéia em Paulo, o Apóstolo recebeu o carinho dos familiares Fora das Telas|Do R7 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

Emily Matte com família

Emily Matte, a Popéia em Paulo, O Apóstolo, compartilhou com seus seguidores um carrossel de fotos, aproveitando um tempo com sua família.

A atriz escreveu: “Bateria recarregada para continuar meu ano”. E agora parece mais preparada para voltar para as gravações!

A mãe de Emily mostrou todo seu amor em um comentário: “Filha, volta logo! Já estou com o coração apertado aqui”. Outra parente disse já estar com saudade de Emily: “É sempre bom ter você aqui! Esperando a próxima visita, já com saudade”.

Confira:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.