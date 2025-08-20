Augusto Garcia inicia aulas de violão e fãs comentam: ‘Mais uma habilidade’
Multitalentoso, ator é conhecido também pela atuação como advogado e por cursar Medicina
Augusto Garcia, o Eliasafe de Paulo, O Apóstolo, é conhecido por seus múltiplos talentos. Além de ator, também é advogado e estudante de medicina. Incansável, o artista compartilhou mais um aprendizado iniciante: o violão.
Nas redes sociais, Augusto compartilhou com os seguidores o começo das aulas do instrumento.
“Mais uma habilidade sendo desenvolvida”, comentou uma seguidora. Michelle Batista, a Rode, compartilhou uma curiosidade: “Fazia flauta na escola”.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
