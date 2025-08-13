Gabriella Busich mostra belezas de Curitiba (PR): ‘Minhas raízes’ Atriz revela carinho pela capital paranaense em publicação nas redes sociais Fora das Telas|Do R7 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 ) twitter

Gabriella Busich mostra belezas de Curitiba Reprodução/Instagram

Durante o inverno brasileiro, Gabriella Busich, a Eirene de Paulo, O Apóstolo, aproveitou o fim da participação no projeto para passear por Curitiba. Na capital paranaense, a atriz curtiu a cidade ao lado do amado José Freitas.

Gabriella mostrou detalhes da cidade, como as famosas flores de cerejeira, além do evento de uma amiga.

“Voltar a essa cidade é como abrir uma caixinha onde guardo minhas raízes, memórias que seguem vivas, mesmo depois de tanto tempo longe. Nasci no Rio, mas foi lá que cresci, que vivi as primeiras amizades que duram até hoje. São mais de 20 anos de história”.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Desde que chegou em Corinto, Paulo tem levado a Palavra de Jesus (Petrônio Gontijo) para uma verdadeira multidão. Após ajudar Priscila (Dani Moreno) e Áquila (Paulo Gabriel), além de Cloe (Malu Falangola), o apóstolo faz sua primeira grande reunião no teatro local.